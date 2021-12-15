تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب تفشي كورونا

واصلت جائحة فيروس كورونا إرباك مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تصاعد حدة الإصابات بمختلف فرق المسابقة وكان من المفترض إقامة 4 مباريات مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، إحداها بين بيرنلي وواتفورد بملعب "تيرف مور" وأعلنت رابطة "البريميرليج" في بيان رسمي تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد قبل ساعات على انطلاق المباراة وأوضح البيان أن القرار جاء بناء على توجيهات السلطات الطبية، نظرا لزيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف واتفورد.

ولم يصبح لدى واتفورد عددا كافيا لإكمال قائمة الفريق أمام بيرنلي، مما دفع الرابطة لتأجيل المباراة على الفور. وتضمن البيان اعتذارا من جانب مسؤولي البريميرليج للمشجعين الذين كانوا ينوون حضور المباراة من أرض الملعب، لا سيما وأن الإخطار بالتأجيل جاء قبل وقت قصير على موعد اللقاء ويأتي هذا القرار في ظل محاولات ناديي توتنهام هوتسبير وليستر سيتي لتأجيل مباراتهما، المقرر لها مساء الخميس ضمن الجولة ذاتها، وذلك في ظل معاناة كلا الفريقين من ارتفاع حدة الإصابات.