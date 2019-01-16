مئة ألف دولار ثمن تذكرتين لمونديال قطر

حصلت الممثلة جوليا روبرتس على تذكرتين لحضور كأس العالم في قطر مقابل نحو 100 ألف دولار خلال مزاد خيري في لوس أنجلوس.

وشاركت روبرتس في المزاد الذي أقيم من طرف الممثل شين بين لجمع أموال لفائدة مؤسسته الخيرية التي تهتم بالأعمال الإغاثية في هايتي.

وحصلت الممثلة الأميركية على تذكرتين لها ولزوجها داني مودير مقابل نحو مئة ألف دولار.

وعبّرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عن سعادتها لمساهمة مونديال قطر في الحصول على هذا المبلغ الهام من أجل الأعمال الخيرية، وأكدت أنها تتطلع لاستقبال الممثلة الأميركية خلال المونديال المقبل.

يذكر أن روبرتس معروفة بتشجيع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي وسبق لها حضور عدد من مباريات الأندية الأوروبية والتقاط صور مع عدد من النجوم، في مقدمتهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان.