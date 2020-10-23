شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الفريق الأول بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة من المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للاعبيه، بأهمية الحذر في مباراة اليوم، أمام الوداد المغربي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقررة في التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي.

وطالب المدرب الجنوب أفريقي، لاعبيه، بالتركيز طوال المباراة، وعدم النظر لنتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، مشددًا على اللاعبين بضرورة اللعب للفوز ونسيان نتيجة مباراة الدار البيضاء.وحذر المدير الفني للأهلي، لاعبيه، من الاستهانة بفريق الوداد، في موقعة اليوم، مشيرًا إلى أن المنافس سيخوض المباراة كالأسد الجريح الذي سيقاتل، لأنه لا يوجد ما يخسره بعد الهزيمة في مباراة الذهاب، ولذا على الجميع التركيز الشديد، واعتبار أن مباراة الذهاب لم تُلعب، وعلى الفريق أن يخوض مباراة اليوم من أجل الفوز فقط لحجز بطاقة التأهل للنهائي.

ويستضيف الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريق الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.ويمتلك الأهلي، الأفضلية قبل مباراة اليوم، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدفين نظيفين، على ملعب منافسه في الدار البيضاء، السبت الماضي، حيث يكفي الأحمر التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، للعبور إلى نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها بـ8 ألقاب، ويسعى لخطف اللقب التاسع البعيد عن النادي منذ سنوات طويلة لظروف فنية وإدارية مختلفة.