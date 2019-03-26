أنهى فريق الأهلى مرانه "السرى" الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بمقر النادى بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 فى بطولة الدورى العام

ويؤدى الاهلى تدريباته ابتداءً من اليوم، الثلاثاء، بعيدًا عن وسائل الإعلام حيث قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق منع وسائل الإعلام من التغطية حفاظاً على السرية فى التدريبات.

بدأ مران الفريق بمحاضرة فنية سريعة، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية، تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفنى للفريق، على منح تعليمات جماعية وفردية لبعض اللاعبين.

وأجرى المدير الفنى تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين وفى مقدمتهم جيرالدو، الذى عاد من أنجولا، وأيمن اشرف، فيما قاد طارق سليمان، مدرب الحراس، تدريبات الثنائى محمد الشناوى وعلى لطفى.