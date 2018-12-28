الزمالك يتقدم على بتروجت بهدف نظيف فى الشوط الأول

حسم الزمالك نتيجة الشوط الأول أمام بتروجت بالتقدم بهدف وحيد باللقاء المقام حاليا بملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ 18 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز . قبل بداية المباراة حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس على التوجه لنظيره بنادى بتروجت للترحيب بهم خاصة أن اللقاء يقام على ملعب الفريق الأبيض . كاد الزمالك يفتتح التسجيل فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعد خطأ من أبو النجا حارس بتروجت فى التمرير لتصل الكرة لمصطفى فتحى الذى حاول تمريرها تجاه كاسونجو لكن ينجح الدفاع البترولى فى تشتيت الكرة باللحظات الأخيرة . وكشفت الدقائق الأولى اعتماد فريق بتروجت على طريقة هجومية والضغط على دفاعات الزمالك منذ البداية أملا فى مباغتة الأبيض بهدف مبكر يربك حساباته . ويستحوذ لاعبو الزمالك على الكرة لكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى بتروجت حيث غابت الهجمات الخطيرة على المرميين حتى تشهد الدقيقة 12 إهدار كاسونجو فرصة تسجيل أولى الأهداف بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه يسددها ضعيفة فى يد حارس بتروجت . وينفرد محمد سالم مهاجم بتروجت بمرمى جنش بالدقيقة 18 بعد توغله بمهارة فى دفاع الزمالك مستغلا سرعاته الكبيرة لكن ينقض عليه جنش وينقذ الموقف ليحافظ على نظافة شباكه .

وينجح محمود كهربا فى افتتاح النتيجة للزمالك بالدقيقة 23 بتسجيل أول الأهداف بعد تمريرة سحرية من أوباما ليفرد بالمرمى ويضعها فى الشباك بطريقة رائعة . ويطلق مصطفى فتحى تسديدة صاروخية تجاه مرمى بتروجت بالدقيقة 26 لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لأبو النجا .

ويحاول مصطفى فتحى مفاجأة حارس بتروجت بتسديدة فى الدقيقة 32 لكن الكرة تعلو العارضة . وتضيع فرصة خطيرة لبتروجت مع الدقيقة 36 بعد وصول الكرة لعلى عيد داخل منطقة جزاء الزمالك لكنه يسددها برعونة خارج المرمى الأبيض . وينقذ محمد أبو النجا مرمى بتروجت من هدف ثانى بالدقيقة 40 بعد تصديه لتسديدة كاسونجو من داخل منطقة الجزاء . ثم يستمر الطوفان الأبيض ويمرر عبد الله جمعة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء بتروجت بالدقيقة 41 تصل لكهربا لكن يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لأبوا لنجا وتضيع فرصة خطيرة للزمالك . ويشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه حازم إمام لاعب الزمالك بعد تدخله مع أحمد العجوز لاعب بتروجت .