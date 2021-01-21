الأهلي يتغلب على المقاولون العرب بالدوري المصري

تغلب فريق الأهلي على ضيفه فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.