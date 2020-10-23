الزمالك يطلب رسميا تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا 48 ساعة

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يطلب فيه تأجيل موعد المباراة النهائية، لتقام يوم 8 نوفمبر المقبل، بدلا من السادس من نفس الشهر.وجاء طلب الأبيض، بعد تأجيل مباراة الرجاء المغربي، التي كان مقرر لها غدا السبت، إلى الأول من نوفمبر، وهو ما يتسبب في إرهاق كبير للاعبي الفريق الذي سيتأهل للمباراة النهائية. وأضاف الأبيض خلال الخطاب، أنه يريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأربعة فرق، وحصول المتأهل الثاني، على قسط واف من الراحة أيضا، قبل المباراة النهائية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، التي كان مقرراً إقامتها غدا السبت، على ستاد القاهرة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابات فيروس كورونا التي لحقت بالفريق المغربي مؤخراً.

الزمالك يشكو "كاف" للمحكمة الرياضية ويطلب تأجيل المباراة النهائية

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، مذكرة رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، يشكو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب تأجيل مواجهة الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليقام الأول من نوفمبر المقبل، بدلا من غد السبت.وأوضح نادي الزمالك خلال الشكوى، أنه يتفهم تماما أزمة الفريق المنافس، ولكنه يريد تطبيق مبدأ تكافؤ بتأجيل المباراة النهائية، خاصة وأن الذي سيتأهل للمباراة النهائية من الأهلي والوداد، سوف يحصل على فترة راحة كبيرة.

وشدد نادي الزمالك في شكواه، على أنه لم يمانع في تأجيل المباراة، وهذا أمر يحترم، ولكن لابد أن يراعي ذلك في الموعد، وعدم الضغط على الفريق الثاني الذي يتأهل للمباراة النهائية، ولذا يطالب بتأجيل المباراة النهائية، إلى يوم 8 نوفمبر الحالي بدلا من 6، لتطبيق مبدأ التكافؤ بين جميع الفرق.