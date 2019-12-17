وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

توفت اليوم الثلاثاء شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك حسب ما أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك.

ومن المقرر أن يتم الدفن غدًا الأربعاء، بمدافن الأسرة بقرية بشالوش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بعد أن تؤدى صلاة الجنازة بمسجد المتولي الكبير الذي يقع هناك.

وكان مرتضى منصور عقد جلسة مع لاعبي الزمالك ظهر اليوم، وتلقى خلال الساعات الماضية خبر صادم بوفاة شقيقته.