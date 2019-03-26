العميد يضم 25 لاعبًا فى معسكر سموحة استعدادًا لدجلة

استقر حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة على الدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المهمة أمام وادى دجلة والمقرر لها الجمعة على ملعب حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الأسبوع 27 من عمر الدورى الممتاز.

وضم المعسكر 23 لاعبًا بالإضافة إلى ثنائى المنتخب محمد أبو جبل وأحمد أبو الفتوح ليصبح عدد اللاعبين فى المعسكر 25 لاعبًا، وهم محمد أبو جبل ومحمد فتحى وأحمد صبحى وكريم يحيى وإبراهيم عادل وأحمد العش ومحمود منصور وأحمد أبو الفتوح وأحمد حمص وإسلام صالح وأيدى إيمومو ومحمود سامى وإبراهيم عبد القوى ومحمود سيد وديريك نسيبامبى وأوميد أوكيرى ومحمد كناريا وأحمد مصطفى وهشام بلحة وشريف رضا وباسم مرسى وحسام حسن ومحمد حمدى ذكى وعمرو بركات وأحمد الشيخ.

ويغيب عن صفوف الفريق سيد فريد للإيقاف ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمود معاذ للإصابة ويسعى حسام حسن إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الخطر قبل مباراة الزمالك المقبلة.