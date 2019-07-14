النيران الصديقة تمنح التقدم للسنغال أمام تونس

أحرز منتخب السنغال الهدف الاول فى شباك تونس من عمر الشوط الاول الاضافي ، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي فى دور نصف نهائي من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر .

وجاء هدف السنغال فى الدقيقة 99 من ديلان برون مدافع تونس بالطريقه خطأ فى مرماه .

وأضاع فرجاني ساسي ركلة جزاء فى الدقيقة 73 بعدما سدد الكرة واصطدمت في يد مدافع السنغال ليقرر الحكم ضربة جزاء ولكنه اهدرها .

ونجح حارس مرمي تونس فى تصدي لركلة جزاء للسنغال عن طريق مباي نيانج فى الدقيقة 79 .

وسيواجه الفائز من تلك المباراة منتخب الجزائر او نيجيريا والتي ستقام فى تمام الساعه 9 علي ستاد القاهرة .

منتخب تونس تأهل لنصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة ثم تجاوز غانا بركلات الترجيح وفاز على مدغشقر بثلاثية نظيفة.

وتأهل منتخب السنغال لنصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة ثم تجاوز أوغندا بهدف نظيف وفاز على بنين بهدف دون رد