الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام المصري المقامة باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وهاجم الأبيض منذ البداية وتألق أحمد الشناوي حارس بيراميدز وتصدى لتسديدة من إمام عاشور، قبل أن يحرز مصطفى شلبي هدف التقدم للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار أحمد الشناوي