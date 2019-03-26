وفد فرنسي يتفقد منشآت الأهلى

زار وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة مقر الأهلى بالجزيرة اليوم، الثلاثاء، حيث تفقد الوفد منشآت النادي، واصطحب أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، الوفد الفرنسي خلال الزيارة.

وضم الوفد لويك دوروسل، وكولن بوثرويد، والمغربي عادل سحريري، وحرص مدير التسويق بالأهلى على إطلاع الوفد الفرنسي على منشآت النادي والمبني الإداري الجديد والصالة المغطاة وملعب التتش وغيرها من المنشآت في النادي.

وأبدى الوفد الفرنسي إعجابه بمنشآت النادي خلال الزيارة وتم مناقشة سبل التعاون بين المؤسستين خلال الفترة المقبلة.