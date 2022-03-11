أعرب المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات البالغ 74 عاما عن خيبة أمله وحزنه لحرمان المنتخب الروسي من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.