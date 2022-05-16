الفيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويُغرم محاربي الصحراء 3 آلاف فرانك

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون، فى إياب الدور النهائى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وإن لجنة الانضباط رفضت إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وفقا لشكوى منتخب الجزائر، وقررت توقيع غرامة مالية 3 آلاف فرانك سويسرى على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية وقدم الاتحاد الجزائري احتجاجا إلى الفيفا مؤخرا، طالب فيه بإعادة لقاء الجزائر والكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم الجامبي بكاري جاساما.