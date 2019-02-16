أحرز النادي الأهلي أول أهدافه في شباك الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، بالجولة الـ 22 من الدوري المصري

سجل هدف الفريق الأحمر عمرو السولية، في الدقيقة 49.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الخامس برصيد 31 نقطة.