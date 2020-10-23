تعرف على تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد

يلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة "الثامنة بتوقيت المغرب"، على ستاد القاهرة الدولي، وسيبث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7، بتعليق حفيظ دراجي، وهي قناة مشفرة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

وستبث المباراة أيضا عبر قناتين مفتوحتين بعدما أعلنت قناة "أرينا سبورت"، إذاعتها للمباراة عبر القمر الصناعي "Hellas SAT 39°E"، وهو قريب للغاية من قمر "الهوت بيرد"، ويبعد عنه 3 سم، وفقا لوضع الطبق "الدش" الذي يقوم بالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، وتردد القناة هو 11135، والقطبية: رأسي V، والترميز: 30000.

وتقرر أيضا إذاعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، على التردد الأرضي لقناة ON Time.

الأهلي يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة

ويدخل أبناء القلعة الحمراء، المواجهة، وهم بحاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد، للتأهل رسميا إلى نهائي دوري الأبطال، بعد فوز الأهلي ذهابا في الدار البيضاء بنتيجة 2-0، فيما يحتاج الفريق المغربي للفوز بفارق هدفين على الأقل.

وصعد المارد الأحمر، للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الإطاحة بصن داونز الجنوب أفريقي من دور الثمانية، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين، وتعادل في الإياب بجنوب أفريقيا، بهدف لكل فريق.

بينما وصل الوداد، لهذا الدور، بعد عبور عقبة النجم الساحلي التونسي، حيث فاز الوداد، في المغرب، بهدفين نظيفين، وخسر في تونس، بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي، التي تقام في الأول من شهر نوفمبر المقبل، بعد تأجيل اللقاء رسميا بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتمكن أبناء القلعة الحمراء، من التتويج بلقب البطولة ثماني مرات، من قبل، فيما حصد الوداد، البطولة مرتين، منهما مرة على حساب المارد الأحمر في 2017.