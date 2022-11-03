مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يعلن اعتزاله بشكل مفاجئ

أعلن مدافع برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه بشكل مفاجئ الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، مؤكدا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.وقال بطل العالم وأوروبا مع منتخب إسبانيا، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري) ستكون الأخيرة لي في كامب نو".

يتبع..