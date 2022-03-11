جماهير الزمالك تُهاجم أشرف بن شرقي خلال مباراة الوداد المغربي

هاجمت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق على هامش مباراة الأبيض مع الوداد المغربي ووجهت جماهير الزمالك، بعد الهتافات بألفاظ خارجة للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الأبيض، بالإضافة إلى مهاجمة بقية اللاعبين، والمطالبة بتصعيد الناشئين.