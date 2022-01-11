وفاة أحمد جاليك نجم قونيا سبور التركي بعد حادث مروع في أنقرة

أعلن نادى قونيا سبور التركى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى أحمد حسن كوكا، عن وفاة مدافعه أحمد جاليك بعد حادث مرورى مروع، على طريق "أنقرة – نيجدة السريع" صباح اليوم الثلاثاء وكتب نادى قونيا سبور التركى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً " نشعر بحزن عميق لفقدان لاعب كرة القدم لدينا أحمد جاليك، الذى نال حب جماهيرنا ومدينتنا منذ اليوم الأول الذى قدم فيه إلى كونيا سبور، تعازينا جميعًا ولا سيما لعائلة لاعب كرة القدم أحمد جاليك" وأكدت التقارير الصحفية أن أحمد جاليك لاعب قونيا سبور التركى، كان بمفرده فى السيارة قبل انقلابها على طريق "أنقرة - نيجدة السريع"، وتم فتح تحقيق حول الحادث.