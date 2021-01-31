الدنمارك تتوج بكأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخها

توج المنتخب الدنماركي بكأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" بعد تغلبه على نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في نهائي المونديال.وحسم المنتخب الدنماركي حامل اللقب المباراة لمصلحته بفارق هدفين بنتيجة 26-24.