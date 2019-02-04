كوستا نجم يوفنتوس يتعرَّض إلى حادث سير مدمر

تعرَّض دوغلاس كوستا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، إلى حادث سير مدمر صباح اليوم الاثنين، أثناء توجهه لمقر النادي لحضور المران الرئيسي.

وأثناء قيادة كوستا، سيارته صباح اليوم الاثنين، تعرَّض لحادث سير واصطدم مع سيارة أخرى كان يستقلها رجلا في الـ 47 من عمره.

وأشارت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى أن الحادث كان مدمرًا، فالسيارتان تهشما بشكل كبير، ولم يتعرض "كوستا" لأي إصابة، بينما نُقل صاحب الـ 47 عامًا إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية.