فلسطين تغادر كأس أمم اسيا بعد فوز عمان على تركمانستان

أنهى فوز منتخب عمان أمام تركمنستان، آمال المنتخب الفلسطيني في الصعود إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات.وحقق منتخب عمان فوزًا قاتلاً على حساب تركمنستان (3-1) الخميس،

في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، ويتأهل من المركز الثالث.وبذلك يودّع منتخب فلسطين البطولة الآسيوية، بعد جمعه نقطتين فقط، بالتعادل سلبيًا أمام سوريا والأردن في المجموعة الثانية.

وتأهل من المركز الثالث كل من البحرين (4 نقاط) وقيرغيزستان (3 نقاط) وعمان (3 نقاط)، وتتبقى البطاقة الأخيرة بين لبنان وفيتنام وبنسبة تكاد تكون مستحيلة لكوريا الشمالية.يشار إلى أن منتخب فيتنام يملك 3 نقاط، بفارق أهداف (-1)، فيما يلعب منتخب لبنان حاليًا أمام كوريا الشمالية، علمًا بأن رجال الأرز ليس لديهم أي نقطة، بفارق أهداف (-4) ونفس الحال لكوريا الشمالية ولكن بفارق أهداف (-10)