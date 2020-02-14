الحكم يلغي هدفا للترجي في شباك الزمالك

ألغى فيكتور جوميز، حكم مباراة فريقي الزمالك والترجي التونسي، هدفًا لأبناء سويقة، وذلك قبل دقائق من انتهاء المباراة التي تجمع الفريقين الآن على بطولة كأس السوبر الإفريقي.وألغى الحكم الجنوب إفريقي هدفًا للترجي في الدقيقة 87، بعد دفع مهاجم الفريق التونسي لمحمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، وسط اعتراض من التوانسة.وتشير النتيجة الآن، لتقدم نادي الزمالك على الترجي بهدفين مقابل هدف، قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.