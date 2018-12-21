تركي آل الشيخ يعتذر عن زيارة نادي الزمالك

اعتذر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الشباب والرياضة بالمملكة العربيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اللجنه الأولمبية السعودية، عن عدم زيارة مقر نادي الزمالك مساء اليوم بسبب ظروف خاصة.

وكان مجلس الزمالك استعد لاستقبال الشيخ تركي آل الشيخ، وتم تجهيز النادي لوصوله قبل أن يعتذر؛ على أن يتم تحديد موعد آخر للزيارة. وسبق وأطلق مجلس إدارة الزمالك اسم المستشار تركى أل الشيخ على المبنى الاجتماعي، تقديرا للعلاقه الجيدة التى تربطه بالقلعة البيضاء.