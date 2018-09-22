الأهلي ينعي نجمه السابق في بيانٍ رسمي

نعى النادي الأهلي المصري نجمه الأسبق عادل هيكل ، في بيان رسمي جاء نص كالتالي:رئيس، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، نجم مصر والأهلي الأسبق الكابتن عادل هيكل، الذي وافته المنية، اليوم السبت.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.