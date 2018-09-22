الأهلي ينعي نجمه السابق في بيانٍ رسمي

نعى النادي الأهلي المصري نجمه الأسبق عادل هيكل ، في بيان رسمي جاء نص كالتالي:رئيس، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، نجم مصر والأهلي الأسبق الكابتن عادل هيكل، الذي وافته المنية، اليوم السبت.
تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته.
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
GMT 17:31 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وهورويا الغيني في دوري أبطال أفريقيا
GMT 12:22 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأجويرو يمدد عقده مع مانشستر سيتي إلى 2021
GMT 12:19 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبراوساكا تتأهل بسهولة إلى قبل نهائي بطولة بان باسيفيك
GMT 20:28 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبركريستيانو رونالدو يبكي بعد طرده من مباراة "يوفنتوس" أمام "فالنسيا"
GMT 20:21 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرأبناء قبيلة الغفران يحتجون على انتهاكات قطر بوقفة أمام الأمم المتحدة
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
أرسل تعليقك