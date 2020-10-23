كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مركز أحمد فتحي لاعب الأهلي، في مباراة الوداد، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكتب "ميدو" عبر حسابه رسمي على تويتر: "أحمد فتحي باك لفت"، في إشارة منه إلى أن أحمد فتحي، سيكون بديلا للتونسي علي معلول، الذي يغيب عن المباراة بداعي الإصابة. ولم يتبقَ أمام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، سوى 3 حلول من أجل تعويض غياب "معلول" عن التشكيل الأساسي، يستعرضها "الوطن سبورت"، في السطور التالية

3 حلول أمام موسيماني لتعويض غياب علي معلول

يعتبر أحمد فتحي، الظهير الأيمن وقائد الفريق، هو البديل الأمثل لعلي معلول، خاصة أنه قد شارك في ذلك المركز في المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري بسبب تواجد معلول في تونس، ونجح "فتحي" في تقدم مستوى جيد في ذلك المركز وخاصة في الشق الدفاعي وهو ما يحتاجه المدرب الجنوب أفريقي الذي سيسعى للتأمين الدفاعي للحفاظ على ثنائيته في لقاء الذهاب أمام الوداد المغربي.

يأتي محمود وحيد، الظهير الأيسر للأحمر، كثاني الحول أمام موسيماني، فرغم مشاركة اللاعب في المباريات إلا أنه ظهر بشكل أكثر من رائع في بعض المباريات التي استعان بها الجهاز الفني للفريق على خدماته على فترات متفرقة من المسابقة في الموسم الجاري. وتعافى "وحيد" من إصابة العضلة الضامة التي اشتكى منها طوال الفترة الماضية، وأعلن جاهزيته بالمشاركة بشكل قوي في التدريبات الجماعية بالأيام الماضية.

يأتي أيمن أشرف، كآخر الحلول أمام موسيماني، فرغم تألق اللاعب وإجادته في ذلك المركز إلا أن الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الأهلي تمنع موسيماني من الاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لاعتماده عليه في مركز المساك بجانب ياسر إبراهيم بدون بديل. وإذا قرر موسيماني الاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر فسيضطر للاعتماد على أحمد فتحي أو حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع.