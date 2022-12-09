كرواتيا تطيح بالبرازيل وتبلغ نصف نهائي مونديال قطر

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في ربع النهائي بالتعادل 1-1.

وأحرز نيمار هدف التقدم للبرازيل في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 105، بعد مراوغة جميلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وأدرك برونو بيتكوفيتش، هدف التعادل لكرواتيا في الشوط الإضافي الثاني، في الدقيقة 117، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين البرازيليين ليتغير مسارها قبل أن تسكن الشباك.