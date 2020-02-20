قذيفة من ديانج مرت بجوار قائم مرمى الزمالك

سدد أليو ديانج لاعب الأهلى، تسديدة قوية مرت بجوار قائم مرمى الزمالك فى الدقيقة 30 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى.