تشكيلة مصر بلا مفاجآت أمام جنوب أفريقيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفراعنة لخوض لقاء جنوب أفريقيا، اليوم السبت، على استاد القاهرة، في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا.

ولم تشهد تشكيلة الفراعنة، أي مفاجآت، وعاد الثلاثي مروان محسن ومحمود علاء وطارق حامد للتشكيلة الأساسية.

وجاءت تشكيلة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف – أحمد المحمدي

الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – مروان محسن

أما تشكيلة جنوب أفريقيا جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز

الدفاع: تامسانكا مخيزي - سفيسو هيلانتي - بوهلي مخوانازي - تيولاني هلاتشوايو

الوسط: ديان فورما - كاموهيلو موكوتوجو - بونجاني زيونجو - تيمبيكوسي لورش

الهجوم: بيرسي تاو - ليبو موتيبا