كرواتيا تهزم اليابان بركلات الترجيح وتعبر لربع النهائي

بلغ منتخب كرواتيا ربع نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره الياباني بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي بالتعادل 1-1.

وافتتح دايزن مايدا، باب التسجيل لليابان في الدقيقة 44.وأحرز إيفان بيريسيتش، هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 56.ولم تتغير النتيجة فيما تبقى من الوقت الأصلي وفي الشوطين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لكرواتيا بنتيجة 3-1.

وتنتظر كرواتيا في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين البرازيل وكوريا الجنوبية.