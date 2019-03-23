الكاميرون تتأهل رسمياً إلى نهائيات أمم أفريقيا

تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب تغلبه على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب أحمدو أهيدجو في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية.

وسجل أهداف الكاميرون إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وكلارينسي بيتانج وكارل توكو ايكامبي في الدقائق 37 و53 و89 على الترتيب.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب المغربي، وتوقف رصيد جزر القمر عند خمس نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق المواجهات المباشرة مع منتخب مالاوي.