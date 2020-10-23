إجراءات احترازية وهدوء تام في محيط ستاد القاهرة قبل بدء لقاء الأهلي والوداد
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إجراءات احترازية وهدوء تام في محيط ستاد القاهرة قبل بدء لقاء الأهلي والوداد

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العرب اليوم - إجراءات احترازية وهدوء تام في محيط ستاد القاهرة قبل بدء لقاء الأهلي والوداد

النادي الأهلي
القاهرة_ العرب اليوم

يشهد محيط ستاد القاهرة الدولي، هدوءًا تامًا قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع الأهلي بضيفه الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. كما شهد محيط الاستاد، إجراءات احتزازية مشددة، وذلك قبل انطلاق المباراة بأقل من ساعتين. ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدي "أفشة" والمحترف التونسي علي معلول.

موسيماني ينهي المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة الوداد
وأنهى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المحاضرة الأخيرة للاعبي الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام المدير الفني الجنوب إفريقي بمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة والتأكيد على مهام كل لاعب في المباراة كما قام خلال المحاضرة بإعلان التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة "الثامنة بتوقيت المغرب"، على ستاد القاهرة الدولي، وسيبث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7، بتعليق حفيظ دراجي، وهي قناة مشفرة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

وستبث المباراة أيضا عبر قناتين مفتوحتين بعدما أعلنت قناة "أرينا سبورت"، إذاعتها للمباراة عبر القمر الصناعي "Hellas SAT 39°E"، وهو قريب للغاية من قمر "الهوت بيرد"، ويبعد عنه 3 سم، وفقا لوضع الطبق "الدش" الذي يقوم بالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، وتردد القناة هو 11135، والقطبية: رأسي V، والترميز: 30000.

وتقرر أيضا إذاعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، على التردد الأرضي لقناة ON Time.

ويدخل أبناء القلعة الحمراء، المواجهة، وهم بحاجة للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد، للتأهل رسميا إلى نهائي دوري الأبطال، بعد فوز الأهلي ذهابا في الدار البيضاء بنتيجة 2-0، فيما يحتاج الفريق المغربي للفوز بفارق هدفين على الأقل.

 

 

 

 

رياضة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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إجراءات احترازية وهدوء تام في محيط ستاد القاهرة قبل بدء لقاء الأهلي والوداد إجراءات احترازية وهدوء تام في محيط ستاد القاهرة قبل بدء لقاء الأهلي والوداد



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