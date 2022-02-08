بالميراس يفتتح التسجيل بشباك الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

افتتح بالميراس البرازيلي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع الأهلي المصري ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي وسجل هدف بالميراس رافائيل فيغا في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة وانتهى الشوط الأول بتقدم بالميراس بهدف دون مقابل.