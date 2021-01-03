استفتاء يظهر انقسام جماهير برشلونة حول مستقبل ميسي مع النادي الكتالوني

نشرت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الكتالونية، نتيجة استفتاء قامت به بين أعضاء نادي برشلونة الإسباني حول مستقبل قائد وهداف الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ 33 عاما. وأظهر الاستفتاء انقساما واضحا بين جماهير برشلونة حول مصير ميسي خلال الموسم المقبل، حيث أن 52.2% أجابوا بنعم عن سؤال "هل النادي بحاجة لبذل المزيد من الجهد لإبقاء ميسي في الموسم المقبل؟".