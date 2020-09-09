رسميًا انطلاق حملة استضافة السعودية لكأس أمم آسيا 2027

انطلقت منذ قليل، الحملة الرسمية لدعم استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2027.واختارت المملكة العربية السعودية الساعة 20.27 لانطلاق الحملة الرسمية لدعم ملف ترشحها لاستضافة العرس الآسيوي.واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم شعار "معًا لمستقبل آسيا"، شعارًا رسميًا لحملة استضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس أمم آسيا.

وتقدمت المملكة العربية السعودية بطلب استضافة العرس الآسيوي، مع تقدم أيضًا دول الهند، أوزبكستان، إيران، وقطر بطلبات استضافة تلك البطولة.جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي سيعلن البلد الفائز بشرف استضافة البطولة العام المقبل.