تعرف على مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

أسفرت قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي اقيمت اليوم بالقاهرة، عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع كينيا، توجو، جزر القمر.

وتحدد 11 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباريات الجولة الاولى من التصفيات، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم 19 من الشهر ذاته وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020، والجولة الخامسة في أكتوبر 2020، والجولة السادسة في نوفمبر 2020.