مدرب دورتموند يرغب في التعاقد مع ظهير أتالانتا روبن جوسينس

يستهدف لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، تعزيز صفوف فريقه بصفقة دفاعية من الدوري الإيطالي. وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" رغبة المدرب السويسري في التعاقد مع روبن جوسينس، ظهير أيسر فريق أتالانتا الإيطالي، رغم امتلاكه مجموعة هائلة من اللاعبين في القائمة.

وكان اللاعب الألماني، البالغ من العمر 24 عامًا، قد كشف مؤخرًا عن رغبته في تحقيق حلمه باللعب في البوندسليجا، بعدما أمضى معظم مسيرته في هولندا، قبل أن يرحل إلى إيطاليا.

ويعد جوسينس أحد ركائز أتالانتا الأساسية، حيث شارك مع الفريق في 11 مباراة هذا الموسم، مسجلًا هدفًا وحيدًا. ويعاني فافر من غيابات متكررة في الخط الخلفي بسبب الإصابات المختلفة، لذا يسعى لتأمين دفاع فريقه بظهير أتالانتا.

قد يهمك أيضاً :

رباعية لايبزيج ترفع سقف طموحات بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند يعلن تعيين لوسيان فافر مديرًا فنيًا للفريق