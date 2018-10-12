تلقى لاعب منتخب العراق بشار رسن خبرًا سيئًا خلال لقاء "أسود الرافدين"، والمنتخب الأرجنتيني، "الخميس"، في البطولة الودية الرباعية التي تقام في السعودية.

وتوفيت والدة اللاعب صاحب الـ22 عامًا أثناء اللقاء، وبدا أن اللاعب وصله الخبر في الشوط الثاني.

وأخرج السلوفيني سيريكو كاتانيتش المدير الفني للعراق، "رسن"، في الدقيقة 69 من اللقاء، فيما حظي لاعب وسط بیرسبولیس الإيراني بدعم جماهيري كبير.

وكشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني لمنتخب العراق سمح للاعب بمغادرة بعثة الفريق في السعودية، لحضور عزاء والدته.

وانتهى اللقاء بفوز كاسح لمنتخب الأرجنتين برباعية نظيفة، في البطولة التي تضم أيضا منتخبي البرازيل والسعودية.