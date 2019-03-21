إيقاف مباراة الإمارات والجزيرة بسبب بلع أحمد ربيع لسانه

تعرض لاعب الجزيرة أحمد ربيع الى إصابة في مباراة فريقه الودية أمام فريق الامارات بعد اصطدامه بعمود الإنارة في الملعب، مما أدى الى بلع لسانه وتوقف اللعب لنحو نصف ساعة.

وتدخل الكادر الطبي في الفريقين لإنقاذ اللاعب الدي تعرض لحالة إغماء حتى وصول سيارة الاسعاف، مما أدى الى إيقاف اللعب بعد مرور دقائق على الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في دبي كان الجزيرة متقدما فيها بهدف عن طريق البرازيلي ليوناردو.