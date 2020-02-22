ميسي يسجل سوبر هاتريك ويقود برشلونة لاكتساح إيبار في الدوري الإسباني

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة، لاكتساح نظيره نادي إيبار، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني. افتتح ميسي التسجيل للبارسا في الدقيقة 14 بعد مراوغته لمدافعي نادي إيبار بشكل رائع، قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد اختراقه دفاعات النادي الكاتلوني من الجهة اليسرى. وفي الدقيقة 40، عاد ميسي ليوقع على الثلاثية الخاصة به بعد أن ارتدت الكرة من مدافع نادي إيبار، ليسجلها في المرمى الخالي، ويقود فريقه للتقدم في الشوط الأول بثلاثية. وفي الشوط الثاني، واصل ميسي التألق، وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 88، موقعًا على السوبر هاتريك، قبل أن يختتم البرازيلي أرثر ميلو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 89، ليحقق الفريق انتصاره السابع عشر في الدوري هذا الموسم. بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 55 في صدارة الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد نادي إيبار عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.