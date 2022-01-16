المنتخب التونسي يتفوق على نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية

فاجأ المنتخب التونسي نظيره الموريتاني برباعية نظيفة في المباراة التي تجمعهما في هذه الأثناء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم وانقض "نسور قرطاج" على "المرابطون" بهدفين مبكرين في أول 9 دقائق على انطلاق المبارة. يذكر أن المنتخبين خسرا في مستهل مشاوارهما في البطولة، حيث خسر المنتخب التونسي أمام نظيره المالي بهدف دون مقابل، فيما جاءت هزيمة موريتانيا أمام غامبيا بذات النتيجة 1-0 وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.