مسؤول استاد برج العرب يكشف حقيقة إلغاء مباراة الزمالك والمصري

تم تجهيز استاد برج العرب بالإسكندرية لإقامة مباراة الزمالك والمصري مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة في الدوري.

ونفى مسئولو الاستاد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن إمكانية تأجيل اللقاء بسبب هطول الأمطار على الملعب وامتلائه بالمياه، وشددوا على جاهزية الملعب لإقامة المباراة بشكل طبيعي.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت تغيرا مفاجئا في حالة الطقس، حيث هطلت الأمطار بغزارة على جميع أنحاء البلاد، مما أدى لانتشار شائعات تفيد بتأجيل المباراة وهو ما نفاه مسئولو استاد الجيش ببرج العرب.