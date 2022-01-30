المنتخب المصري يُقصَي المغرب ويصعد للدور النصف نهائي من أمم إفريقيا

تمكن منتخب مصر من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مواجهة المغرب، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، والتأهل إلى دور نصف نهائي «كان 2021».