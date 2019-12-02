الزمالك يعلن فسخ عقده مع ميتشو

أعلن نادي الزمالك المصري، فسخ تعاقده مع الصربي ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأبيض، اليوم الإثنين، بعد تدهور نتائج الفريق محليًا وإفريقيا.



وعقد ميتشو جلسة مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك اليوم، في القلعة البيضاء انتهت بالاتفاق على رحيل الصربي دون قيادة المران بعد قرار فسخ عقده.



وانفجر بركان الغضب داخل البيت الأبيض، بعدما خسر الزمالك على يد مازيمبي الكونغولي السبت الماضي، في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (3-0)، عقب خسارته محليًا أمام إنبي بالدوري المصري الممتاز، ومن قبلها التعادل مع إف سي مصر الصاعد حديثًا للأضواء.



وتولى ميتشو قيادة الزمالك مطلع هذا الموسم بعد رحيله عن قيادة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خلفًا للسويسري كريستيان جروس الذي قاد الأبيض للقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وكان ميتشو قد نجح في قيادة الزمالك لحصد كأس مصر، مطلع هذا الموسم بعد الفوز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، إلا أنه أخفق في حصد لقب السوبر، بعدما خسر على يد غريمه الأزلي الأهلي بنتيجة (2-3).



وقاد عصام مرعي المدرب العام لفريق الزمالك مران اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة الشرقية في دور الـ32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم المقرر بعد غدٍ الأربعاء.