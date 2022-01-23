السنغال بدون إصابات كورونا قبل مواجهة كاب فيردي في كأس أمم أفريقيا

يدخل منتخب السنغال مواجهة كاب فيردى كامل العدد فى المباراة المرتقبة التى تجمع المنتخبين الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وذلك بعد ظهور نتائج المسحات التي أجراها اللاعبون للتأكد من عدم إصابة بعض منهم بفيروس كورونا وأعلنت نتائج مسحات كورونا التي أجراها لاعبو منتخب السنغال قبل 48 ساعة من مواجهة كاب فيردي، جاءت جميعها سلبية ليتأكد بذلك جاهزية جميع اللاعبين للمباراة.