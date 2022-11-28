لحظة انقطاع التيار الكهربائي أثناء مباراة البرازيل وسويسرا في مونديال قطر 2022

انقطع التيار الكهربائي للحظات في استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، أثناء المباراة بين منتخبي البرازيل وسويسرا، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2022.

واضطر حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون إلى إيقاف اللقاء للحظات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن يسمح للمنتخب البرازيلي بتنفيذ ركلة زاوية حصل عليها ومتابعة المباراة.