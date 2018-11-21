أكّد علاء عبد الغني، مدرب نادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، يعمل حتى الآن بلا عقد أو اتفاق على رواتب.

وأضاف عبد الغني في حديثه لبرنامج "كلام في الجون"، الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة "ميغا إف أم"، أن الجهاز الفني يبحث عن صناعة فريق قوي للمقاولون وإعادته إلى وضعه الطبيعي.

وأوضح، "هناك 28 لاعبًا في صفوف المقاولون كلهم على نفس المستوى من الكفاءة والقدرات، ونحن مقتنعون أنهم قادرون جميعًا على صناعة الفارق ومجلس الإدارة يدعم الفريق بكل قوة.

وقال إن طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الشاب، لن يرحل إلى الأهلي، و التخطيط في الإدارة أن يكون طاهر، هو محمد صلاح الجديد ونفضل رحيله إلى أوروبا على اللعب لأي فريق محلي.

وتحدث عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، قائلًا، "الأهلي فريق كبير ومواجهته لن تكون سهلة، ولكننا لن نرضى بديلًا عن الفوز، ولا توجد فوارق كبيرة بيننا وبينهم ونريد استغلال أن المجموعة الموجودة حاليًا هي الأقل بين صفوفه على مدار أجيال سابقة.