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وفاة شقيق مدرب الأهلي

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العرب اليوم - وفاة شقيق مدرب الأهلي

وفاة شقيق مدرب الأهلي
القاهرة ـ العرب اليوم

توفى حسن الصافي شقيق حمدي الصافي نجم المنتخب الوطني السابق والمدير الفني لفريق السيدات للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء.

ويعد الصافي أحد أهم لاعبي الكرة الطائرة في تاريخ النادي الأهلي، حيث يمتلك رقماً قياسياً من الألقاب سواء مع النادي أو المنتخب الوطني كلاعباً ومدرباً، بتتويجه بـ67 لقبا في مشواره مع اللعبة.

وحقق الصافي كلاعب 13 لقبا لبطولة الدوري، فضلاً عن تحقيق 12 لقبا من بطولة كأس مصر، و7 ألقاب لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري ومثلهم في بطولة أبطال أفريقيا للكأس.

تاريخ حافل لـ"الصافي" مع الكرة الطائرة
وتوج الصافي بـ6 ألقاب للبطولة العربية، كما فاز بلقب دوري أبطال آسيا خلال احترافه مع نادي الهلال السعودي، والبطولة العربية مع نادي الصفاقسي التونسي، وتوج الصافي مع المنتخب الوطني بـ3 ألقاب لبطولة الأمم الأفريقية، ولقب بطولة عربية وبطولتين ألعاب أفريقيا وبطولة ألعاب البحر المتوسط.

واستمر الصافي في حصد البطولات من على مقعد المدير الفني لفريق السيدات بالقلعة الحمراء، حيث توج بـ14 بطولة بواقع 4 بطولات دوري و4 بطولات كأس و4 دوري أبطال أفريقيا ولقبين للبطولة العربية.

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وفاة شقيق مدرب الأهلي وفاة شقيق مدرب الأهلي



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