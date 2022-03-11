يحيي جبران يتقدم للوداد المغربي بهدف أمام الزمالك من ضربة جزاء

سجل يحيى جبران لاعب الوداد المغربى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك في الدقيقة 48 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.