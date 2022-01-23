وهبي الخزري يتعافى من كورونا ويلحق منتخب تونس قبل مواجهة نيجيريا

تعافى الدولى التونسي وهبي الخزري، مهاجم نسور قرطاج من إصابته بفيروس كورونا استعدادا للحاق بمنتخب بلاده في مباراته المصيرية أمام منتخب نيجيريا في ثمن نهائى امم افريقيا في التاسعة مساء اليوم الأحد ويحتضن ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية مواجهة نيجيريا وتونس ضمن مباريات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 وأكدت الإذاعة الوطنية التونسية تعافى وهبى الخزري ومغاردته مع ثنائى المنتخب التونسي المتعافى ديلان برون وعصام الجبالي إلى معسكر النسور بمدينة جاروا في انتظار تأكيد المشاركة مع تونس أمام نيجيريا.